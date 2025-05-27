Tek bir ısırığı hayattan kopartır! Doğa gezisi sırasında karşılaştı...

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"DİKKATLİ DAVRANMALIYIZ"

Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.

Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

(İHA)