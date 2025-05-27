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Tek bir ısırığı hayattan kopartır! Doğa gezisi sırasında karşılaştı...

Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özel, doğa gezisi sırasında karşılaştığı koca engereği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Özel, vatandaşlardan doğanın zenginliği olan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istedi.

Tek bir ısırığı hayattan kopartır! Doğa gezisi sırasında karşılaştı...
Çiğdem Sevinç

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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"DİKKATLİ DAVRANMALIYIZ"

Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.

Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli engerek
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