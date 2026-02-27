Tek bir kare ile meşhur olmuştu! Bakışıyla dünyada viral olan Chloe'nin son hali...

2013 yılında Disneyland’e gideceğini öğrenince attığı o efsanevi yan bakış ile dünya çapında bir fenomene dönüşen Chloe, internet dünyasının en unutulmaz yüzlerinden biri oldu. Aradan geçen 13 yılın ardından Chloe kocaman bir genç kız oldu ve onu tanımak neredeyse imkansız...

İnternet dünyasını kasıp kavuran minik Chloe, artık çocukluktan genç kızlığa adım attı! 16 yaşına giren ve sosyal medyada 655 bin takipçili bir fenomene dönüşen Chloe'nin son halini görenler, zaman ne çabuk geçmiş! demekten kendini alamıyor.

Yıllarca caps'lere bile konu olan o bakışın ardında aslında bazı şeyler hiç de göründüğü gibi gitmemiş. Chloe'in annesi Katie aradan geçen yılların ardından şaşırtan bir itirafta bulundu.

Kızının bir gecede dünya çapında tanınmasının getirdiği yükü taşıyamadığını belirten anne, "Büyük bir pişmanlık ve suçluluk hissediyorum" açıklamasında bulundu. Meğer o meşhur bakışın ardından aile, tahmin bile edilemeyecek bir kaosu göğüslemek zorunda kalmış.

Kızının çocukluğunu çalmış gibi hissettiğini itiraf eden Katie Clem, insanların her yerde Chloe’yi tanımasının ve izinsiz fotoğraflarının çekilmesinin ailede travma yarattığını açıkladı. Anne Katie, "Onun normal bir çocukluk geçirmesini her şeyden çok istiyordum ama o fotoğraf her şeyi elimizden aldı" dedi. Şöhretin bedelinin ne kadar ağır olduğunu anne Katie bu ifadelerle yıllar sonra itiraf ederken, aslında o efsanevi fotoğrafın altına saklanmış koca bir hüznü de tüm dünyaya duyurmuş oldu.