Tek bir kasesiyle bile karnınızı doyuracak lezzet: Şipsi çorbası tarifi

Çerkez yemeği olarak bilinen şipsi çorbası, lezzetli ve doyurucu olmasıyla çok seviliyor. Çok pratik olan bu çorbayı, akşamdan kalan tavuk eti parçalarıyla bile pişirebilirsiniz. Tavuğun lezzeti ile zenginleşen çorba, terbiyeli olarak hazırlanır. Yoğunluğu, zengin lezzeti ve bereketi ile ön plana çıkan şipsi çorbası, sofralarınızdan asla ayıramayacağınız bir tat olacak.

ŞİPSİ ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 tavuk göğsü

2 su bardağı su

2 diş sarımsak

1,5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 kaşık tereyağı

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber, kekik

HAZIRLANIŞI