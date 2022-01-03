Tek bir kasesiyle bile karnınızı doyuracak lezzet: Şipsi çorbası tarifi

Çerkez yemeği olarak bilinen şipsi çorbası, lezzetli ve doyurucu olmasıyla çok seviliyor. Çok pratik olan bu çorbayı, akşamdan kalan tavuk eti parçalarıyla bile pişirebilirsiniz. Tavuğun lezzeti ile zenginleşen çorba, terbiyeli olarak hazırlanır. Yoğunluğu, zengin lezzeti ve bereketi ile ön plana çıkan şipsi çorbası, sofralarınızdan asla ayıramayacağınız bir tat olacak.
MALZEMELER
1 tavuk göğsü
2 su bardağı su
2 diş sarımsak
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 kaşık tereyağı
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Evde pişmiş tavuk eti yoksa tavuk göğsünü haşlayın ve suyunu bir kaseye ayırın.
Eti küçük parçalara bölün ve kenara alın.
Tereyağını başka bir tencerenin içerisinde eritin.
Erittiğiniz tereyağına domates ve biber salçalarını ekleyin, rendelediğiniz sarımsaklarla birlikte iyice kavurun.
Kavrulan salçanın içerisine azar azar tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Suyunuz kaynarken diğer tarafta çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayın.
Derin bir kabın içerisine sütü boşaltın, ardından unu sütün içerisine azar azar katarak karıştırın. İçerisinde hiçbir topak kalmayıncaya kadar çırpın. (Mikserle de çırpabilirsiniz.)
Diğer tarafta kaynayan tavuk sulu karışıma, çırptığınız terbiyeyi yavaş yavaş eklemeye başlayın.
Çorba kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra, doğradığınız tavuk parçalarını da ekleyin.
Çorbanızı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin.
Kaynayan çorbanın içerisine bu aşamada tuzu ekleyebilirsiniz. Tuzu daha önceki aşamalarda eklememeniz gerekir çünkü içindeki süt kesilebilir.
Baharatlarını da ekledikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
Yaklaşık olarak 15 dakika dinlendirdikten sonra çorbanız servise hazır hale gelecek.
Bu çorbayı salça koymadan da yapabilirsiniz, o durumda ise terbiyeli işkembe çorbası tadını aratmayacak.
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