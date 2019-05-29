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Tek istedikleri romantik bir düğün fotoğrafıydı ama gerçek bambaşka oldu!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 29.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bu çift düğün fotoğrafçısı sayesinde hayatlarında hiçbir zaman unutamayacakları bir anıya sahip oldular! Bakın düğün fotoğrafı çekilirken bir anda hangi canlı belirdi...

Tek istedikleri romantik bir düğün fotoğrafıydı ama gerçek bambaşka oldu!

Düğünler çiftler için hayatlarının en özel günlerinden biri. Ancak bazen bu "özel" anılar bir anda dünyanın en trajikomik karelerine konu olabiliyor. Aynı ABD'de yaşayan bu çiftin yaşadığı gibi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Rocky Mountain Ulusal Parkı’ndaki düğün fotoğrafının tam ortasına kocaman bir geyik girdi. Fotoğrafı yeniden çekmek yerine fotoğrafçı çift için unutulmaz anı olacak o kareyi yakaladı!

Pazartesi günkü törenlerinden sonra, Illinois'li çift Sprague Gölü'ne doğru yürürken arkalarında bir dişi geyik gördü.

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Fotoğrafçı Sarah Goff görkemli hayvanın birkaç fotoğrafını çekti. Çift kaçtığından geyiği görünce kaçınca, fotoğrafın kahramanı Bayan Geyik oldu.

Düğüne katılanlar geyiğin onlara doğru geldiğini görünce hemen park yerine koştu. Fotoğrafçı ise bu sırada çifti öyle bir yere yerleştirdi ki O unutulmaz kare ortaya çıktı. Goff röportajında, "Çifte birbirlerine bakmaları söyledim ama öylesine dehşete düşmüşlerdi ki geyiklere bakmaya devam ediyorlardı. İşte tam o anda kareyi çektim" dedi.

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Geyik fotoğrafın çekilmesinin hemen ardından düğün yerinden uzaklaştı.


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