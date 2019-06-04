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Tek teker şovu kötü bitti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Tayland'da motosikletle ön kaldıran gençler dengesini kaybedip devrildi.

Tayland'da kaydedilen görüntülerde, motosikletle tek teker gitmeye çalışan gençler, dengesini kaybederek yere düştü.

Gençler kazayı ucuz atlatırken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet kaza

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