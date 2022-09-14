Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar için striptizci tuttular! O huzurevi açıkladı: 'Çok üzgünüz'

Geçen Perşembe günü gerçekleşen erotik performansın bir katılımcı tarafından çekilen videosu, sosyal medyada yayınlandıktan sonra hızla viral oldu. Maskeli bir erotik dansçının dantelli iç çamaşırlarıyla boy gösterdiği kutlamada, yaşlı bir adama kucak dansı yaptığı ve göğüslerini onun yüzüne dokundurduğu görülüyordu.

COŞKUYLA ALKIŞLADILAR

Yaşlı adam başlangıçta buna aldırmıyor gibi görünse de daha sonra kadının göğüslerine dokunduğu görüldü. Bu sırada diğer huzurevi sakinleri de şehvetli gösterinin tadını çıkarmış gibi, coşkuyla alkışladılar.

''ÜZGÜNÜZ''

Ancak yaşlı bakım tesisi, bu görüntülerin yayılmasının ardından tepkiyle karşılandı ve ardından şöyle bir açıklama yaptı: “Etkinliğin amacı sakinleri eğlendirmek ve onları mutlu etmekti. İşlenen suçtan dolayı çok üzgünüz” dedi.

MORAL YÜKSELTMEK İÇİNDİ

Bir huzurevi sözcüsü, önceki yıllarda COVID pandemisi nedeniyle Huzurevinde Güz Ortası Festivali partilerinin iptal edildiğini de sözlerine ekledi. Aslında, sakinlerin moralini yükseltmek için bir striptiz gösterisi planlamışlardı. Ancak, erotik dansçının eylemlerinin “fazla coşkulu ve ateşli” olduğunu ve gelecekte bu tür etkinlikleri planlarken daha temkinli olacaklarını kabul ettiler.

TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMADI

Bitişikteki bir bakım salonunda daha sakin bir tombala oyunu ve karaoke etkinliği olduğunu söyleyen huzurevi ekibi, sakinlerin ve striptizcinin her zaman COVID'den korunduğunu, videoda görüldüğü erotik gösteri boyunca da yüz maskelerinin takılı olduğuna dikkat çekti.



