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Kocasının rakibinin dikkatini dağıtmak için bir anda ringe atladı! Bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi

13.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Chelsea Green, kocasının güreş maçında ilginç bir olaya imza attı. Kocasının rakibiyle başbaşa bir şekilde mücadele ettiği maçta Green bir anda ringe atladı ve eşinin rakibinin dikkatini dağıtmak için bir anda bluzunu yukarı kaldırarak göğüslerini gösterdi.

Kocasının rakibinin dikkatini dağıtmak için bir anda ringe atladı! Bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi

Yetişkinlere özel bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satan Chelsea Green isimli bir fenomen kocasının güreş maçında ortalığı karıştırdı. Green kocası Matt Cardona ve rakibi Jimmy Lloyd’un başbaşa giden güreş maçını izliyordu. Game Changer Wrestling Show'un The Art of War etkinliği kapsamında kocasının maçı kazanmasını isteyen Green ilginç bir yöntem seçti. Göğüs uçlarına “No Nudes” yazılı yapışkanlar takan Green bir anda ringe atladı ve bluzunu kaldırarak Lloyd’un dikkatini dağıtmaya çalıştı.

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“İŞTE GERÇEK AŞK”

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Green’in maçın ortasında kocasının kazanması için yaptığı hamle sosyal medya gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Green’in yöntemini eğlenceli ve dahice bulduklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı olaya ilişkin olarak, “Chelsea Green kocasının kazanmasına yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. İşte gerçek aşk bu!” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmel bir dikkat dağıtıcı” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Güreş
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