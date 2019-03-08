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Tekerlekli sandalyesiyle TIR'a tutunarak araç yolunda giden çılgın!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Tekerlekli sandalyesiyle otoyolda TIR'ın arkasına tutunarak ilerleyen bir kişi, görenleri şaşkına çevirdi.

Tekerlekli sandalyedeki kişi araç yolunda bir TIR'ın arkasına tutunarak ilerliyor.

O anlar başka bir aracın içinden böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekerlekli Sandalye TIR

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