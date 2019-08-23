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Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirildi. Tefsiri satmaya çalışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K. ve E.Ş. isimli kişilerin irtibat kurdukları bazı kişilere tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi.

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1500 YILLIK

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüpheliler Y.K. ve E.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tevrat Tekirdağ

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