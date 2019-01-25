TREND

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 25.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Vahit Er, kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine dönmesi üzerine tartıştığı damadı Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül'ü pompalı tüfekle öldürdü, kardeşi Fatih Şengül'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise yaraladı.

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip, tepki gösterdi. Aylar sonra Hümeyra Şengül, yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek, babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Turan Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte Mahsun, Ömer ve Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

tee

DAMAT VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, aileye ait araçlarla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumları ağır olan damat Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül, yolda hayatını kaybetti. Fatih Şengül ise Çerkezköy'deki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından polis, Vahit Er ile oğlu Turan Er'i gözaltına aldı. İki aile fertleri arasında olayın ardından yaşanan kavgalar nedeniyle bölgeye Kapaklı'nın yanı sıra Çerkezköy ve Çorlu'dan polis ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERO ülkede 87 kişi donarak öldüO ülkede 87 kişi donarak öldü
Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!
Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kapaklı babaevi

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki kafenin tahtasını görenler duygulandı!

Kafenin önünde herkesi duygulandıran olay!

Böylesi görülmedi! Düğünde 10 metrelik takı

Böyle bir olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu!

2019'da yazın havalar nasıl olacak? Korkutan uyarı: 2018'den daha sıcak olacak

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Yolunu şaşıran yaban domuzu Konyaaltı Sahili'nde yüzdü

Yolunu şaşıran yaban domuzu Konyaaltı Sahili'nde yüzdü

Bu paylaşım mahalleyi karıştırdı! Silahlar konuştu, yaralılar var

Bu paylaşım mahalleyi karıştırdı! Silahlar konuştu, yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.