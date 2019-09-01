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Tekirdağ'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 01.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş’u cadde ortasında kurşunlayarak öldürülen katil zanlısı N.B memleketi Yalova’da yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.B, “Pişman değilim yine olsun yine yaparım” diye bağırdı.

Tekirdağ'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da market alışverişinden dönen Salih Durmuş ve Melike Baştürk isimli kişiler, arkalarından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, Salih Durmuş ve Melike Baştürk hastanede hayata gözlerini yummuştu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayı N.B adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Melike Baştürk’ün eşi N.B’ye boşanma davası açtıktan sonra N.B’nin arkadaşı olan Salih Durmuş ile birlikte Yalova’daki evlerinden Çorlu’ya kaçtıkları bilgisine ulaşmıştı. Cinayetin ardından harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri N.B’nin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evinin etrafında beklemeye başladı. N.B’de cinayetin ardından beklendiği gibi Yalova’daki evine döndü. Ekipler şahsı evine girmek üzereyken kıskıvrak yakaladılar.

'YİNE OLSUN YİNE YAPARIM'

Cinayet zanlısı N.B emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti. Emniyet’ten çıkartıldığı esnada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım. Tonyalıların namusunu temizledim” diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ melike baştürk

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