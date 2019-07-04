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Tekirdağ'da yol ortasındaki tabut vatandaşı korkuttu

recepdemircan recepdemircan
YAŞAM  | 04.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.

Tekirdağ'da yol ortasındaki tabut vatandaşı korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi’ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara tabut

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