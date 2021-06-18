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Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

18.06.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 S 3017 plakalı servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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