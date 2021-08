Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 9 maddelik tedbir kararı alındı. Karar kapsamda, Tekirdağ sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Ormanların çevresinde ve içinde mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini dozer, kepçe hazır bulunduracak. Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personeli ve olanaklarından önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecek."