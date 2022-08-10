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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

10.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler ile şüphelilerin üst aramalarında tüfek, tabanca, 47 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 56 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.Ç, A.Ç, H.B, E.A, S.İ, O.Ç, A.D, E.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

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Tekirdağ emniyet

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