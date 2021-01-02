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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.01.2021 13:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu Mahallesi ve bir akaryakıt istasyonunda 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobillerde bulunan Ş.T, B.G, R.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde de ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirdi, S.K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, Ş.T, R.D. ve A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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