Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı! Dünyanın en şanssız adamı: Ayıp olmasın diye...

Yılbaşı partisinde sevgilisine evlenme teklifi eden adam 'dünyanın en şanssız kişisi' ilan edildi. ABD'de çekilen görüntüler TikTok'ta yayımlandıktan sonra sosyal medyada ısa sürede viral oldu. 'Tüm zamanların en garip evlenme teklifi' olarak nitelendirilirken talihsiz adamın başına gelenlere adeta yorum yağdı.

TikTok'ta yayınlanan ve kısa sürede viral olan görüntülerde kalabalık bir ortamda müziğin sesini kıstıran ve sahneye çıkan adam kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, mikrofonu eline alan adam sevgilisini sahneye davet ediyor.

"BUNU HERKES DUYSUN İSTİYORUM"

Daha sonra 'Bunu herkes duysun istiyorum... Sana deli gibi aşığım' dediği duyuluyor.

Tek dizi üzerine çöken adam 'Sen hayatımın aşkısın ve beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak mısın? Benimle evlenir misin?' diye bağırıyor.

KISA SÜRELİ SESSİZLİK OLDU

Adamın bu teklifi sonrası kısa süreli bir sessizlik oluyor.

Kalabalığın meraklı bakışları arasında kimliği belli olmayan kadın erkek arkadaşının teklifine evet diyor ama sonrasında olanlar sosyal medyada adeta viral oluyor.

KADININ SURAT İFADESİ GÜNDEM OLDU

Kadının nişan yüzüğünü parmağına taktığı anlarda kalabalığın tezehurat yaptığı duyuluyor ancak kadının memuniyetsiz ruh hali dikkatlerden kaçmıyor.

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Alkışlar eşliğinde sahneden inen çift bir anda tartışmaya başladı.

Çevredeki bir kişi tarafından kayıt altına alınan o anlar milyonlarca defa izlendi. Sosyal Medya kullanıcıları kadının 'ayıp olmasın' diyerek teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

'DÜNYANIN EN ŞANSSIZ ADAMI'

Bazı kullanıcıların 'tüm zamanların en garip evlenme teklifi' olarak nitelendirdiği teklif sonrası bazı kullanıcılar damat adayı için 'dünyanın en şanssız adamı' yorumunu yaptı.

Çiftin ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.



