Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı! Dünyanın en şanssız adamı: Ayıp olmasın diye...

Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı! Dünyanın en şanssız adamı: Ayıp olmasın diye...

05.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki bir yılbaşı partisinde yapılan evlenme teklifi sosyal medyada viral oldu. Partide bir anda mikrofonu eline alıp sevgilisine evlenme teklifi eden adam, dakikalar sonra 'dünyanın en şanssız adamı' ilan edildi. Teklife 'evet' diyen genç kadının surat ifadesi ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada günün konusu oldu.

Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı! Dünyanın en şanssız adamı: Ayıp olmasın diye...

Yılbaşı partisinde sevgilisine evlenme teklifi eden adam 'dünyanın en şanssız kişisi' ilan edildi. ABD'de çekilen görüntüler TikTok'ta yayımlandıktan sonra sosyal medyada ısa sürede viral oldu. 'Tüm zamanların en garip evlenme teklifi' olarak nitelendirilirken talihsiz adamın başına gelenlere adeta yorum yağdı.

TikTok'ta yayınlanan ve kısa sürede viral olan görüntülerde kalabalık bir ortamda müziğin sesini kıstıran ve sahneye çıkan adam kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, mikrofonu eline alan adam sevgilisini sahneye davet ediyor.

"BUNU HERKES DUYSUN İSTİYORUM"

Daha sonra 'Bunu herkes duysun istiyorum... Sana deli gibi aşığım' dediği duyuluyor.

3

Tek dizi üzerine çöken adam 'Sen hayatımın aşkısın ve beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak mısın? Benimle evlenir misin?' diye bağırıyor.

KISA SÜRELİ SESSİZLİK OLDU

Adamın bu teklifi sonrası kısa süreli bir sessizlik oluyor.

Kalabalığın meraklı bakışları arasında kimliği belli olmayan kadın erkek arkadaşının teklifine evet diyor ama sonrasında olanlar sosyal medyada adeta viral oluyor.

1

KADININ SURAT İFADESİ GÜNDEM OLDU

Kadının nişan yüzüğünü parmağına taktığı anlarda kalabalığın tezehurat yaptığı duyuluyor ancak kadının memuniyetsiz ruh hali dikkatlerden kaçmıyor.

Bu kez roller değişti! Sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı Bu kez roller değişti! Sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Alkışlar eşliğinde sahneden inen çift bir anda tartışmaya başladı.

Çevredeki bir kişi tarafından kayıt altına alınan o anlar milyonlarca defa izlendi. Sosyal Medya kullanıcıları kadının 'ayıp olmasın' diyerek teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

2

'DÜNYANIN EN ŞANSSIZ ADAMI'

Bazı kullanıcıların 'tüm zamanların en garip evlenme teklifi' olarak nitelendirdiği teklif sonrası bazı kullanıcılar damat adayı için 'dünyanın en şanssız adamı' yorumunu yaptı.

Çiftin ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen yer kalmadı! Sokak ortasında cesetleri yaktılarResmen yer kalmadı! Sokak ortasında cesetleri yaktılar
Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçtiDansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti
84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler
Anahtar Kelimeler:
abd evlenme teklifi

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

Çevredekiler ne olduğunu anlayamadı! Bir anda parkta yoga yaptı

Çevredekiler ne olduğunu anlayamadı! Bir anda parkta yoga yaptı

12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi

12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.