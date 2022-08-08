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Tekme, yumruk, küfür! Kadınlar Ligi'nde ortalık karıştı... Saha boks ringine döndü! Polis müdahale etti

08.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında ortalık karıştı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetleri birbirinin üzerine yürümesiyle saha bir anda ringe dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda hızını alamayan taraflar, sahaya giren güvenlik güçlerine de zorluk çıkardı. İşte o anlar...

Denizli’de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında Akkonak Stadı’nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Horozkentspor’un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

TEKME VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

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Maç bitiminde Horozkentspor’a şampiyonluk, Sultanlarspor’a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.

KUPA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

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Bir anda boks ringine dönen sahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.


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