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Tekne az daha minibüsü deviriyordu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Almanya’da bir limanda uygunsuz şekilde manevra yapan bir Rus teknesi kaptanı, geminin kıç kısmının park halindeki bir minibüse çarpmasına neden oldu. Minibüsün devrilmesine ramak kalan kazayı, bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Olay Almanya’nın Bremen eyaletinde yer alan Bremerhaven şehrinde meydana geldi. Olay anı görgü tanıklarınca kayda alındı. Görüntülerde, Rusya’nın St.Petersburg şehrinden gelen ‘Mir’ isimli teknenin kaptanının uygunsuz bir şekilde manevra yapınca o sırada teknenin arka kısmının minibüse çarptığı; minibüsün devrilmesine ramak kaldığı görüldü.

Görüntülerde teknenin kıyıdan açılması sonrası, minibüsün tekrar dört tekeri üzerine oturduğu, bu sırada camlarının dağıldığı görüldü. Kaza sonrası yapılan incelemede, minibüsün sağ kısmında büyük hasar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yerel medyada yer alan haberlerde, kaptanın yaptığı manevra sonucu sadece aracın değil yakınlarda kurulmuş olan çadırların da zarar gördüğü, olayda kimsenin yara almadığı ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
almanya minibüs tekne

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