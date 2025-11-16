Teknik direktör Montella'dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynatılmasına değindi...

A Milli futbol Takımımız Bursa’da oynanan maçta Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunun 5.maçında Bulgaristan’ı ağırladı. Maçtan Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golü ve Chernev’in kendi kalesine attığı golle 2-0 galip Türkiye adını play-off etabına yazdırdı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Montella, Dünya Kupası açıklamasında bulundu.

''HERKESİ MİLLİ TAKIMA BAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ''

Vincenzo Montella, "Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak bizim için çok önemliydi. Genç ve daha çok gelişebilecek bir takıma sahibiz. Adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere kapılmak istiyoruz." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KONUŞTU

Soru: Bulgaristan'a 8 gol attık. Hiçbir golde gol katkısı yok Kerem'in. Yedeklerde Barış Alper vardı ama şans bulamadı. Onu İspanya maçına mı sakladı? Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor performansını beğeniyor mu?

Vincenzo Montella: "Son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var. Baskılarda inanılmaz. Takımı ayağa kaldırıyor. Takım arkadaşları da bunun farkında. Baskıya gittiğinde takım için bir sinyal bekliyor herkes hırslı bir şekilde peşinden gidiyor. İki maçta da performansı inanılmazdı. Bütün arkadaşları da bunun farkında. Bizim için inanılmaz bir futbolcu. Barış'ı korumak istedim. Sarı kart konularını düşünmek zorundaydım. Orkun ile birlikte çok hırslılar. 5 dakika da oynatsan sarı kart görme ihtimaliniz var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Bizim hedefimiz mart ayındaki play-offlara tam kadro gitmek." diyerek konuştu.

''5 DAKİKA BİLE OYNATSAK....''

Vincenzo Montella, "Barış Alper ve Orkun'u İspanya maçına sakladım. İki oyuncumuzun da agresif yapıda bir stili var. 5 dakika bile oynatsak, ben o riski göze almadım." diye konuştu.

KAAN AYHAN'IN SAKATLIĞINA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Vincenzo Montella, "Kaan'ın sakatlığı konusunda pozitif olamıyoruz. Ufak bir kas rahatsızlığı oldu. Umarım uzun sürmez." diyerek sözlerine son verdi.