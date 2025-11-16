SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Teknik direktör Montella'dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynatılmasına değindi...

Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan' 2-0 geçen Milli takımımızda teknik direktör Montella maç sonu açıklamalarda bulundu. Montella'nın Bulgaristan zaferinin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu tercihi için söyledikleri gündem oldu. İşte detaylar...

Teknik direktör Montella'dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynatılmasına değindi...
Burak Kavuncu

A Milli futbol Takımımız Bursa’da oynanan maçta Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunun 5.maçında Bulgaristan’ı ağırladı. Maçtan Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golü ve Chernev’in kendi kalesine attığı golle 2-0 galip Türkiye adını play-off etabına yazdırdı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Montella, Dünya Kupası açıklamasında bulundu.

''HERKESİ MİLLİ TAKIMA BAĞLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ''

Teknik direktör Montella dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu nun forvet oynatılmasına değindi... 1

Vincenzo Montella, "Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak bizim için çok önemliydi. Genç ve daha çok gelişebilecek bir takıma sahibiz. Adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere kapılmak istiyoruz." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KONUŞTU

Teknik direktör Montella dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu nun forvet oynatılmasına değindi... 2

Soru: Bulgaristan'a 8 gol attık. Hiçbir golde gol katkısı yok Kerem'in. Yedeklerde Barış Alper vardı ama şans bulamadı. Onu İspanya maçına mı sakladı? Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor performansını beğeniyor mu?

Vincenzo Montella: "Son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var. Baskılarda inanılmaz. Takımı ayağa kaldırıyor. Takım arkadaşları da bunun farkında. Baskıya gittiğinde takım için bir sinyal bekliyor herkes hırslı bir şekilde peşinden gidiyor. İki maçta da performansı inanılmazdı. Bütün arkadaşları da bunun farkında. Bizim için inanılmaz bir futbolcu. Barış'ı korumak istedim. Sarı kart konularını düşünmek zorundaydım. Orkun ile birlikte çok hırslılar. 5 dakika da oynatsan sarı kart görme ihtimaliniz var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Bizim hedefimiz mart ayındaki play-offlara tam kadro gitmek." diyerek konuştu.

''5 DAKİKA BİLE OYNATSAK....''

Teknik direktör Montella dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu nun forvet oynatılmasına değindi... 3

Vincenzo Montella, "Barış Alper ve Orkun'u İspanya maçına sakladım. İki oyuncumuzun da agresif yapıda bir stili var. 5 dakika bile oynatsak, ben o riski göze almadım." diye konuştu.

KAAN AYHAN'IN SAKATLIĞINA DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Teknik direktör Montella dan Dünya Kupası açıklaması geldi! Kerem Aktürkoğlu nun forvet oynatılmasına değindi... 4

Vincenzo Montella, "Kaan'ın sakatlığı konusunda pozitif olamıyoruz. Ufak bir kas rahatsızlığı oldu. Umarım uzun sürmez." diyerek sözlerine son verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!
Rafa Silva'dan 21 maddelik açıklama! Gece yarısı duyuruldu...Rafa Silva'dan 21 maddelik açıklama! Gece yarısı duyuruldu...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz Vincenzo Montella son dakika Türkiye-Bulgaristan maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.