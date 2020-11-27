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Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2020 12:53 | Son Güncelleme

Türk futbolunun önemli teknik adamları arasında yer alan Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik direktör, haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı. Vural, 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."

Akhisarspor'da Yılmaz Vural koronavirüse yakalandıAkhisarspor'da Yılmaz Vural koronavirüse yakalandı


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Geçmiş olsun Yılmaz hocam,acil şifalar diliyorum,oradan da çıkar ,normal hayatına dönersin inşallah.
geçmiş olsun hocam Allah acil şifalar versin
Acil şifalar Hocam
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