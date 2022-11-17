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Teknik eş anlamlısı nedir? Tekniğin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

16.11.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelime anlam bakımından farklılıklar gösterebilir. Yazıldığında oluşan kelime anlamı cümle içerisinde bambaşka anlamlara gelebilir. Aynı şekilde farklı kelimeler de aynı anlamlarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Çoğu dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler anlamlarıyla benzerlik gösterebilmektedir. Bu tür, anlam bakımından benzerlik gösteren farklı kelime gruplarına eş anlamlı kelimeler denmektedir. Peki, teknik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Teknik eş anlamlısı nedir? Tekniğin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimiz, ülkemizin bulunduğu coğrafyası ve tarihi gereğince bazı dillerle kaynaşmış ve kelime alışverişleri yaşanmıştır. Genellikle Fransızca, Arapça, Farsça gibi dillerden kelimeler zaman içerisinde dilimize entegre olmuş ve günlük hayatta dahi kullanılır hale gelmişlerdir. Teknik, Fransızca kökenli olarak bilinen isim türünden bir kelimedir. Bir meslek, bir bilim, bir sanat dalında kullanılan yöntemler anlamına gelmektedir. Ayrıca yol, beceri yöntem ve bilim dallarında elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulanması anlamlarına da gelmektedir. Bu anlamlarına yönelik örnek cümle vermek gerekirse:

  • Eserin tekniği, sanatını ustaca gösterebilen bir çift el ile esere yansır.
  • İlim ve tekniğin lüzumu öğrenciler için çok önemlidir.

Teknik kelimesi, zamanla sıfat olarak da kullanılmıştır. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin anlamında sıfat olabilir. Bu kullanımına örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bürokratlaşma bir baskı olayından çok teknik bir olaydır.

Bununla beraber teknik, birçok birleşik kelimede kullanımı yaygın bir durumdadır. Birleşik kelimelerle tekniğin anlamı değişebilir ve kalıplaşmış terimsel sözcükler doğurabilir.

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Teknik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı olan sözcük olabilir. Bir kelimeyle farklı yazılsalar da aynı anlamı karşılayan bu kelimeler anlamdaş kelimelerdir. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısı olduğu Türkçede, teknik kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük yoktur. Cümle içinde teknik yerine kullanılabilecek tekniğin eş anlamlısı olan kelime bulunmaz.

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Tekniğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Teknik eş anlamlısı olan bir kelime olmadığı için tekniğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Teknik kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Diferansiyel denklemlerin çözümünde "Parametrelerin Değişimi" tekniği kullanılabilir.
  • Maç öncesi basın personellerine sert çıkışan teknik adam tepki topladı.
  • Teknik direktörün bu kararı bir çok tartışmaya neden oldu.
  • Teknik üniversitelerde eğitimin somut karşılığı çok önemlidir.
  • Yönetmenin çalışmalarındaki sinema teknikleri sayesinde bu film zekice kurgulanmış bir esere dönüşecek.
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