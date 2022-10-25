Özgürlük eş anlamlısı nedir? Özgürlüğün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Özgürlük kelimesi Türkçe "öz" kökünden türer. Öz kökünden türeyen "özgür" gövdesine "+lUk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkçe kökenli özgürlük kelimesinin TDK tarafından belirlenen iki farklı anlamı var. Özgürlük kelimesinin anlamlarını şöyle ifade edebiliriz:

Bir insanın her türlü dış etkiden uzak, bağımsız şekilde kendi düşüncesiyle karar vermesi, hürriyeti.

Herhangi kısıtlama ve zorlamadan bağımsız olarak; davranış sergileme ya da düşünme. Herhangi bir şarta bağlı olmamak.

Özgürlük kelimesinin geçtiği birleşik kelimeler de türetilmiştir. "Düşünce özgürlüğü" ve "basın özgürlüğü" bu birleşik kelimelere örnektir. Özgürlük kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Bir insan özgürlüğünden asla ödün vermemeli.

Özgür bir ülkede yaşamayı kim hayal etmez ki?

Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özgürlük eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerde özgürlük kelimesi kadar sık kullanılan kelimelerdir. Özgürlük zorlama, sınır ve koşullara bağlı kalmadan davranmayı, düşünmeyi ifade eder. Özgürlüğün eş anlamlısı kelimeler de özgürlüğün anlamını karşılayan kelimelerdir. Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümleleri ifadelerini zenginleştirir. Özgürlük eş anlamlısı olan kelimeler:

Hürriyet

Serbestî

Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı olan hürriyet kelimesi Arapçadan geçmiştir. Arapçadan Türkçeye geçen hürriyet kelimesi özgürlük ile aynı anlamı taşır. Özgürlüğün diğer eş anlamlı kelimesi serbestî kelimesi de Farsça ve Arapça bir kelimedir. Farsça "serbest" kelimesine Arapça "+î" eklenmesiyle türetilmiştir. Her iki kelimede cümlelerin kuruluşuna göre özgürlüğün yerine kullanılabilir. Özgürlüğün yerine kullanıldıklarında aynı anlama geldikleri için anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Özgürlüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özgürlük kelimesinin eş anlamı olan hürriyet ve serbestî kelimeleriyle örnek cümleler kurmak mümkündür. Özgürlük kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: