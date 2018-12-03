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Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
YAŞAM  | 03.12.2018 12:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kısa sürede viral olan hikaye bir Facebook paylaşımıyla açığa çıktı.

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

İngiltere'de ismi açıklanmayan bir adam evlilik teklifi yapacağı yüzüğü penisine taktıktan sonra, kız arkadaşından bunu 'fantezi dolu' bir yöntemle çıkarmasını istedi.

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Bu ilginç teklif nişanlısının sosyal medya hesabında paylaşmasıyla ortaya çıktı. Genç kadın paylaşımında mükemmel erkeği elde tutmanın üç yöntemi olduğunu söyledi ve şunları sıraladı;

-Ona iyi bir oral seks yapın
-Onun için yemek yapın

  • Ve sürtük bir insan olmayın

Kadın, bu şartları yerine getiren herkesin 1,6 karatlık yüzüğü 'kapacağını' söyledi.

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Paylaşımın 2015 yılında yapıldığı ancak sosyal medyada şu günlerde yayılmaya başladığı belirtildi.

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