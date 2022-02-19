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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

19.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paralimpik milli sporcular 9 madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası’nda milli sporcular 6'sı altın 9 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda para tekvando müsabakaları yapıldı.

Milli sporcular erkekler 58 kiloda Alican Özcan, 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal, altın madalya aldı.

Kadınlar 65 kiloda Seçil Er, gümüş, 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekle 70 kiloda Oktay Atalay da bronz madalya elde eti.

Dünya Tekvando Başkanlık Kupası, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

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