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Tekvando maçı tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Malatya'da düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Seçmeleri'nde müsabakaların devam ettiği sırada bilinmeyen nedenle kavga eden 2 antrenör yaralandı. Yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Merkez Spor Salonu’nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü tarafından düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Seçmeleri’nde müsabakaların devam ettiği sırada tribünde bulunan tekvando antrenörleri Vahap G. ile İsmail M., arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

TRİBÜNDEKİ SEYİRCİLER DE KAVGAYA DAHİL OLDU

Kara kuşak tekvandocuların ağız dalaşı sonrası başlayan tekmeli tokatlı kavgaya tribündekiler de dahil oldu. Kavga bir anda büyüdü. Büyüyen kavgayı araya giren diğer kişiler ayırdı. Kavgada yaralanan 2 antrenör salonda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Yeşilyurt Tekvando kavga antrenör

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