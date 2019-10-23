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Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

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DÜNYA  | 23.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan Challenger 604 tipi özel bir uçağın dün akşam saatlerinde Ürdün'ün başkenti Amman’a indikten 2 dakika sonra yeniden havalanarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi soru işaretlerine yol açtı.

Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

İsrail'in Haaretz gazetesinin editörlerinden Avi Scharf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akıllı telefonlara indirilebilen özel bir uygulamayla, Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan ve Suudi Arabistan'a indikten 55 dakika sonra doğrudan Tel Aviv'e dönen bu gizemli uçağın hareketini takip ettiğini belirtti.

Bu uçağın İsrailli bir yetkiliyi ABD-Suudi Arabistan-İsrail üçlü toplantısına taşıdığı olasılığına işaret eden Scharf, "Riyad'daki hızlı üçlü toplantıya İsrail'den kimse geldi mi bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Scharf’ın söz konusu açıklaması, İsrail basınında tartışmalara neden oldu.

UÇAKTA KİM VARDI?

Öte yandan İsrail'n Maariv gazetesinden gazeteci-yazar Yossi Melman da sosyal medya hesabından, "Dün gece Ben Gurion Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gizemli bir uçuş yapıldı. Söz konusu uçak, seferini yıkamak için 2 dakikalığına Amman'a indi, oradan da Riyad'a geçti. Pistte sadece 55 dakika kaldı ve sonra Ben Gurion’a geri döndü." paylaşımında bulundu.

Söz konusu uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın başkanı Yossi Cohen'in olabileceğini iddia eden Melman, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün Riyad'daydı. Bununla bir alakası olabilir. Bana göre bu uçaktaki üst düzey İsrailli yetkili ya Başbakan Netanyahu ya da MOSSAD Başkanı Cohen'dir. Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'a gitmiş olabilirler."

Melman'ın paylaşımında kullandığı "seferini yıkamak" tabiriyle, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmaması nedeniyle uçakların önce üçüncü bir ülkeye inmesini kastettiği ifade ediliyor.

İsrail resmi makamlarından ise söz konusu "gizemli sefere" ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son yıllarda medyaya yansıyan birçok raporda, İran dosyasıyla ilgili olarak İsrail ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında ilişkilerin geliştiğine vurgu yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da son yıllarda İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmayan birçok Arap ülkesiyle ilişkiler kurulduğuna dikkati çekmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
GİZEMLİ UÇAK Tel Aviv Riyad AMMAN

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