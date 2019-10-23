Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

İsrail'in Haaretz gazetesinin editörlerinden Avi Scharf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akıllı telefonlara indirilebilen özel bir uygulamayla, Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan ve Suudi Arabistan'a indikten 55 dakika sonra doğrudan Tel Aviv'e dönen bu gizemli uçağın hareketini takip ettiğini belirtti.

Bu uçağın İsrailli bir yetkiliyi ABD-Suudi Arabistan-İsrail üçlü toplantısına taşıdığı olasılığına işaret eden Scharf, "Riyad'daki hızlı üçlü toplantıya İsrail'den kimse geldi mi bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Scharf’ın söz konusu açıklaması, İsrail basınında tartışmalara neden oldu.

UÇAKTA KİM VARDI?

Öte yandan İsrail'n Maariv gazetesinden gazeteci-yazar Yossi Melman da sosyal medya hesabından, "Dün gece Ben Gurion Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gizemli bir uçuş yapıldı. Söz konusu uçak, seferini yıkamak için 2 dakikalığına Amman'a indi, oradan da Riyad'a geçti. Pistte sadece 55 dakika kaldı ve sonra Ben Gurion’a geri döndü." paylaşımında bulundu.

Söz konusu uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın başkanı Yossi Cohen'in olabileceğini iddia eden Melman, şunları kaydetti: