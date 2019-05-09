Tel örgülere sıkışan köpeği duyarlı vatandaş kurtardı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saraycık köyü badipınarı mevkiindeki tarlasına giden Recep Dönmez (65) isimli vatandaş hem yan tarafındaki tarlanın tel örgüleri tarafından ağlamaklı bir köpek sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Dönmez, tel örgülere yaklaştığında bir köpeğin tel örgülere sıkışık vaziyette acı çektiğini gördü. Yanındaki çalışanı ile birlikte hemen olaya el atan Dönmez, köpeği sıkıştığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Görünüş itibariyle uzun süre tel örgülere sıkışık kalan köpek, bel kısmı zedelenmiş halde olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

