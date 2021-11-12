Kısa sürede ve kolayca hazırlayıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz 3 farklı şehriyeli yemek tarifi

Pek çok ülkenin mutfak kültüründe görebileceğimiz ve farklı damak tatlarına hitap eden birçok tarifin başrolü olan tel şehriye, lezzeti ve doyuruculuğuyla sofralarda her zaman kendine yer buluyor. Biz de sofralarınıza lezzet katacak 3 farklı şehriyeli yemek tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı tel şehriye
1,5 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Tencere ısındıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip kızmasını bekleyin.
Ardından tel şehriyeleri ilave edip kızarana kadar kavurun.
Şehriyeler kavrulunca üstüne sıcak su ve tuzunu ilave edin.
Kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.
MALZEMELER
5 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı tel şehriye
1 çorba kaşığı kuru nane
Kimyon, pul biber, tuz
HAZIRLANIŞI
Tencereyi ısıtıp yağı ekleyin.
Yağ kızdıktan sonra nane ekleyin.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Şehriyeyi ilave edip kavurun.
Şehriyeler kavrulduktan sonra sıcak su ilave edin.
Baharatları bu aşamada ayarlayıp çorbayı kaynamaya bırakın.
Çorbanız pişerken çok koyulaşıyorsa sıcak su ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
1,5 su bardağı tel şehriye
1 su bardağı haşlanmış garnitür
4-5 adet kornişon turşu
1 adet havuç
1 adet köz kırmızı biber
Birkaç dal maydanoz, dereotu
Zeytinyağı
Limon
HAZIRLANIŞI
Ocağa koyduğunuz tencereyi biraz ısıttıktan sonra yağ ekleyin.
Yağ kızdıktan sonra şehriyeleri ilave edip kavurun.
Şehriyeler kavrulunca üzerine sıcak su ve tuz ilave edin.
Şehriyeler haşlanınca kenara alıp fazla suyunu süzün ve soğumaya bırakın.
Başka bir tencerede garnitürleri haşlamaya başlayın.
Fırında ya da ocakta biberi közleyip doğrayın.
Havucu rendeleyin.
Kornişon turşuları küp küp doğrayın.
Yeşillikleri kıyın.
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