Kısa sürede ve kolayca hazırlayıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz 3 farklı şehriyeli yemek tarifi

Pek çok ülkenin mutfak kültüründe görebileceğimiz ve farklı damak tatlarına hitap eden birçok tarifin başrolü olan tel şehriye, lezzeti ve doyuruculuğuyla sofralarda her zaman kendine yer buluyor. Biz de sofralarınıza lezzet katacak 3 farklı şehriyeli yemek tarifini sizin için derledik.

TEL ŞEHRİYE PİLAVI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı tel şehriye

1,5 su bardağı su

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tencere ısındıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip kızmasını bekleyin.

Ardından tel şehriyeleri ilave edip kızarana kadar kavurun.

Şehriyeler kavrulunca üstüne sıcak su ve tuzunu ilave edin.

Kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

Şehriyeler suyunu çektikten sonra altını kapatıp demlenmeye bırakın.

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI

MALZEMELER

5 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı tel şehriye

1 çorba kaşığı kuru nane

Kimyon, pul biber, tuz

6 su bardağı su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

Tencereyi ısıtıp yağı ekleyin.

Yağ kızdıktan sonra nane ekleyin.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Şehriyeyi ilave edip kavurun.

Şehriyeler kavrulduktan sonra sıcak su ilave edin.

Baharatları bu aşamada ayarlayıp çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorbanız pişerken çok koyulaşıyorsa sıcak su ekleyebilirsiniz.

Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp servis edene kadar dinlendirebilirsiniz.

TEL ŞEHRİYE SALATASI

MALZEMELER

1,5 su bardağı tel şehriye

1 su bardağı haşlanmış garnitür

4-5 adet kornişon turşu

1 adet havuç

1 adet köz kırmızı biber

Birkaç dal maydanoz, dereotu

Zeytinyağı

Limon

Tuz

HAZIRLANIŞI