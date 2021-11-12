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Kısa sürede ve kolayca hazırlayıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz 3 farklı şehriyeli yemek tarifi

11.11.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehriye; her haliyle Türk mutfağında yer edinen, gönüllere taht kuran bir kuru gıda. Pilavların olmazsa olmazı, çorbaların küçük sürprizi şehriye; salatalarda, hatta tatlılarda bile kullanılıyor. Çin'de yapılan arkeolojik kazılarda bundan 4000 yıl önce de tüketildiği tespit edilen ve günümüzde de mutfaklardan eksik edilmeyen tel şehriye ile şahane bir sofra kurmaya ne dersiniz?

Kısa sürede ve kolayca hazırlayıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz 3 farklı şehriyeli yemek tarifi

Pek çok ülkenin mutfak kültüründe görebileceğimiz ve farklı damak tatlarına hitap eden birçok tarifin başrolü olan tel şehriye, lezzeti ve doyuruculuğuyla sofralarda her zaman kendine yer buluyor. Biz de sofralarınıza lezzet katacak 3 farklı şehriyeli yemek tarifini sizin için derledik.

TEL ŞEHRİYE PİLAVI

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 su bardağı tel şehriye

  • 1,5 su bardağı su

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tencere ısındıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip kızmasını bekleyin.

  • Ardından tel şehriyeleri ilave edip kızarana kadar kavurun.

  • Şehriyeler kavrulunca üstüne sıcak su ve tuzunu ilave edin.

  • Kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

  • Şehriyeler suyunu çektikten sonra altını kapatıp demlenmeye bırakın.
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TEL ŞEHRİYE ÇORBASI

MALZEMELER

  • 5 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 2 çorba kaşığı salça

  • 1 çay bardağı tel şehriye

  • 1 çorba kaşığı kuru nane

  • Kimyon, pul biber, tuz

  • 6 su bardağı su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

  • Tencereyi ısıtıp yağı ekleyin.

  • Yağ kızdıktan sonra nane ekleyin.

  • Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

  • Şehriyeyi ilave edip kavurun.

  • Şehriyeler kavrulduktan sonra sıcak su ilave edin.

  • Baharatları bu aşamada ayarlayıp çorbayı kaynamaya bırakın.

  • Çorbanız pişerken çok koyulaşıyorsa sıcak su ekleyebilirsiniz.

  • Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp servis edene kadar dinlendirebilirsiniz.

TEL ŞEHRİYE SALATASI

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı tel şehriye

  • 1 su bardağı haşlanmış garnitür

  • 4-5 adet kornişon turşu

  • 1 adet havuç

  • 1 adet köz kırmızı biber

  • Birkaç dal maydanoz, dereotu

  • Zeytinyağı

  • Limon

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Ocağa koyduğunuz tencereyi biraz ısıttıktan sonra yağ ekleyin.

  • Yağ kızdıktan sonra şehriyeleri ilave edip kavurun.

  • Şehriyeler kavrulunca üzerine sıcak su ve tuz ilave edin.

  • Şehriyeler haşlanınca kenara alıp fazla suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

  • Başka bir tencerede garnitürleri haşlamaya başlayın.

  • Fırında ya da ocakta biberi közleyip doğrayın.

  • Havucu rendeleyin.

  • Kornişon turşuları küp küp doğrayın.

  • Yeşillikleri kıyın.

  • Bütün malzemeleri bir kaba alıp karıştırın, üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.
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