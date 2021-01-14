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Tel tel, çıtır çıtır: Usta şeften ev yapımı bol kaymaklı künefe tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Künefe yemek için dışarı çıkmanıza gerek yok! Ustasından künefe tarifi ile karşınızdayız. İlk kez yapacaklar biraz tedirgin olabilir ama rahat olun. Adım adım ilerleyeceğimiz eksiksiz künefe tarifinin sonucundan memnun kalacaksınız. İşte usta şef Semen Öner'in ellerinden çıkan künefe tarifi.

Şerbetli tatlılar arasında oldukça popüler olan künefeyi, bir kez evde yapmaya başladınız mı bir daha dışarıdan yemeyeceksiniz. Anadolu'nun eşsiz tatlılarından olan künefe, yapılışı açısından oldukça kolay ve pratik lezzetlerden biri. İşte, 'ben yapamam' diyeni bile mutfağa sokacak künefe tarifi.

KÜNEFE MALZEMELERİ

  • 300 gram tel kadayıf
  • 200 gram tereyağı
  • 200 gram dil peyniri
  • 4 yemek kaşığı fıstık
  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • 4 yemek kaşığı kaymak

Şerbeti için;

  • 1,5 su bardağı su
  • 250 gram toz şeker
  • 2 damla limon suyu

KÜNEFE YAPILIŞI

  • Toz şeker ve suyu sos tenceresine alın, limon suyunu ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Kaynayan şerbetinizi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tel kadayıfı ince ince didikleyin ve bıçağınızla 2-3 kez üstünden geçin.
  • Künefe kabınızı (porsiyonlar halinde yapacaksanız kalıplarınızı) kalın bir tabaka halinde tereyağı ile yağlayın,kalan tereyağını eritin ve pekmezi de ekleyerek kıydığınız kadayıflarla karıştırın.
  • Kadayıfın yarısını boşluk kalmayacak şekilde kabınıza yayın ve üzerini elinizle hafifçe bastırarak sıkıştırın.
  • Ufaladığınız tuzsuz peyniri üzerine yayın ve kalan kadayıfları üzerine koyarak tekrar hafifçe bastırın. Kısık ateşte yada fırında(fırın da yapacaksanız 200 derece) nar gibi olana kadar 2 tarafını da kızartın.
  • Kızarmış sıcak künefenin üzerine hiç bekletmeden soğumuş olan şerbeti döküp kaymak ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.

KÜNEFE TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Künefeyi antep fıstığı, ceviz veya fındık tozu serperek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz yanına dondurma veya kaymak ekleyebilirsiniz.

KÜNEFE KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon künefe 425 kaloridir.

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