Telefon alacaklara tavsiyeler

Akıllı telefon tavsiyesi bazında önerdiğimiz modeller, orta segmente hitap eden ve fiyatları birbirine yakın olan telefonlar.

Xiaomi Mi 8 Lite: Orta segment bir model. Yonga seti olarak Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6XX serisi yonga seti kullanıyor. Günlük işler için yeterli bir CPU ve GPU performansı mevcut. Hali hazırda Google Play üzerinde bulunan tüm oyunları açabilir. Fakat uzun süreli oynayışlarda (2 saat ve üzeri) ısınma, donma ve kasma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Sonuçta oyun odaklı bir telefon değil. Tasarım anlamında ince çerçevelere sahip çentikli bir ekranı mevcut. Ön ve arka kamera beklentileri karşılıyor. Arayüz tarafında bir takım eksikleri mevcut fakat bunlar kritik öneme sahip değil. Xiaomi genel olarak güncelleme ile ortaya çıkan sorunları kısa süre içerisinde gideren bir firma. F/P olarak alınabilir bir model. Huawei Mate 20 Lite: Son dönemin en popüler telefonlarından biri. İçerisinde Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 7XX serisi yonga seti bulunuyor. Bu yonga setinin Snapdragon 6XX serisiyle eşdeğer bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da ilginizi çekebilir Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı Solitaire, Video Game Hall of Fame’e dahil edildi Asus Zenfone 6 çentiksiz bir tasarıma sahip

Teknik donanım açısından Mi 8 Lite ile aynı kalibrede. Fakat fiyatı biraz daha yüksek. Bu durumun temel nedeni Huawei’nin kurumsal kimliği. Mate 20 Lite’ı eğer Huawei Türkiye garantili alırsanız, telefonda bir sorun çıktığında başınız fazla ağrımaz. Çünkü Huawei de telefonunda kritik bir sorun olduğunda direk olarak yenilenmiş bir modelle değiştiriyor. Yani Mi 8 Lite ile aynı performansta olmasına karşın, Huawei’nin kurumsal kimliği nedeniyle biraz daha pahalı. Oppo RX17 Oppo’nun son dönemdeki popüler modellerinden birisi de Oppo RX17. 2018 Kasım’da çıkmış olmasına karşın ülkemizde hayli sonra satışa sunuldu. Kabaca bakıldığı zaman teknik özellikler bakımından Mi 8 Lite ile aynı. Fakat ekstra özellikler bakımından daha zengin bir model. Örneğin Oppo RX17’de ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği bulunuyor. Malum genelde orta segment modellerde hala fiziksel parmak izi okuyucusu kullanılmakta. Dolayısıyla bu özellik Oppo RX17’yi bir adım ön plana çıkartıyor. Ekran tarafına baktığımızda da IPS LCD yerine Samsung imzası taşıyan Super AMOLED panelin tercih edildiğini görüyoruz. Haliyle bu iki özellik telefonun maliyetini arttıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.