Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu

İki çocuk annesi ev hanımı Durmaz'ın telefonuna, "0 850" ile başlayan bir numaradan akıllı telefon kazandığına dair mesaj geldi. Gelen mesaja, mesajla onay veren Durmaz, heyecanla telefonun gelmesini bekledi.

Siparişinin geldiğinin haber verilmesiyle postaneye kargosunu almaya giden Durmaz, adına gelen paketi 99 liralık bedeli yatırarak aldı.

Evine gelen Durmaz, paketin içinden su şişesi ve bitki çayı çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİRÇOK İNSANI KANDIRMIŞLAR"



Semiha Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de televizyon ve internet reklamlarıyla alışveriş yaptığını ancak ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

Uygun fiyata telefon alacağını düşünerek hareket ettiğini belirten Durmaz, "Bana 'Telefon kazandınız' diye mesaj geldi. Sonra da adıma gelen paketi almam için aradılar. Paketi ödemesini yaparak aldım. Eve gelip açtığımda telefon kutusundan su şişesi ve bitki çayı gibi bir şey çıktı. Ailecek çok şaşırdık." diye konuştu.

Durmaz, İl Ticaret Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu dile getirerek, "İnsanların duygularıyla oynamasınlar. Biz yok canımızla yatırdık o parayı. Eşimin telefonu eskiydi, telefonu eşime hediye edecektim. Böyle bir şeyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Sadece ben değil birçok insanı kandırmışlar. Hakkımı arayacağım." ifadelerini kullandı.