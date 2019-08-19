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Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Semiha Durmaz'ın, kendisine gelen "99 liraya cep telefonu kazandınız" mesajıyla sipariş verdiği telefonun kutusundan su şişesi ve bitki çayı çıktı.

Telefon kazanmıştı, kutudan çıkanla şoke oldu

İki çocuk annesi ev hanımı Durmaz'ın telefonuna, "0 850" ile başlayan bir numaradan akıllı telefon kazandığına dair mesaj geldi. Gelen mesaja, mesajla onay veren Durmaz, heyecanla telefonun gelmesini bekledi.

Siparişinin geldiğinin haber verilmesiyle postaneye kargosunu almaya giden Durmaz, adına gelen paketi 99 liralık bedeli yatırarak aldı.
Evine gelen Durmaz, paketin içinden su şişesi ve bitki çayı çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİRÇOK İNSANI KANDIRMIŞLAR"

Semiha Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de televizyon ve internet reklamlarıyla alışveriş yaptığını ancak ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

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Uygun fiyata telefon alacağını düşünerek hareket ettiğini belirten Durmaz, "Bana 'Telefon kazandınız' diye mesaj geldi. Sonra da adıma gelen paketi almam için aradılar. Paketi ödemesini yaparak aldım. Eve gelip açtığımda telefon kutusundan su şişesi ve bitki çayı gibi bir şey çıktı. Ailecek çok şaşırdık." diye konuştu.
Durmaz, İl Ticaret Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu dile getirerek, "İnsanların duygularıyla oynamasınlar. Biz yok canımızla yatırdık o parayı. Eşimin telefonu eskiydi, telefonu eşime hediye edecektim. Böyle bir şeyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Sadece ben değil birçok insanı kandırmışlar. Hakkımı arayacağım." ifadelerini kullandı.

"BİLİNEN FİRMALARDAN ALIŞVERİŞ YAPSINLAR"

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun da Durmaz'ın şikayeti üzerine savunma istedikleri firmadan cevap gelmediğini aktardı.

Heyetin tüketici lehine karar verdiğini bildiren Altun, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığımız da heyetimiz de vatandaşlarımıza her zaman uyarılarda bulunuyor. Her gelen mesaja inanmayın, bu tür dolandırıcılara paralarınızı kaptırmayın. Kimse değerinin altında bir ürünü vermez. Tüketicilerimiz buna dikkat etmelidir. Eğer internet ya da televizyondan gördüğü reklamdan ürün almak istiyorsa tüketici bunun kurumsal firma olmasına dikkat etmelidir. Bilinen firmalardan alışveriş yapsınlar."

Altun, telefon aracılığı ve mesajla vatandaşların dolandırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan birçok kişi var ancak elinde belge olmadığı için şikayete dahi gelemiyor. Televizyonun karşısına oturup, özellikle ürün satan kanalları izleyen artık bu işin hastaları da var. Bu işin hastası olmuş, reklamdaki numarayı arayıp sipariş veriyor. Gelen siparişten ya su şişesi çıkıyor, ya salatalık, ayva, armut, elma çıkıyor. Bu tür şeylere kanmamaları lazım. Bir telefonun fiyatı 4 bin 300 liraysa ancak bunu size 300 liraya sunuyorlarsa, bunda bir sıkıntı var demektir. Bu tür ürünleri almamaları gerekiyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne dolandırıcılık

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