Telefonda yaptığı yenilikle 3 beden inceldi! 10 kilo verip tansiyon ve kolesterol ilaçlarını ıraktı

7 çocuk annesi Sarah, telefonuna indirdiği uygulamayla 16 kilo vererek adeta yeniden doğdu. Manchester’da yaşayan 43 yaşındaki kadın, hem 3 beden inceldi hem de doktor kontrolünde tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bıraktı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Sarah, uzun yıllar boyunca hamilelikler sonrası aldığı kiloları veremediğini söyledi. Başlangıçta yaklaşık 89 kilo olduğunu belirten Sarah, uygulama sayesinde 16 kilo verdiğini ve 3 beden inceldiğini açıkladı.

“TANSİYON İLACIM AZALDI, KOLESTEROL İLACINI BIRAKTIM”

Sarah, aile hekiminin kontrolünde tansiyon ilacını azalttığını ve kolesterol ilacını tamamen bıraktığını söyledi. “Artık daha iyi uyuyorum, kendimi hem fiziksel hem ruhsal olarak çok daha sağlıklı hissediyorum. Yıllardır olmadığım kadar mutluyum” dedi.

Hedefine ulaşmak için yaklaşık 6 kilo daha vermesi gerektiğini belirten Sarah, daha önce sayısız diyet ve egzersiz programı denediğini ancak kalıcı sonuç alamadığını ifade etti.

TELEFONDA GÖRDÜ, HAYATI DEĞİŞTİ

Sarah, Temmuz 2025’te yaklaşık 89 kilo ile başladığı süreçte ilk haftada 2,5 kilo verdiğini ve enerji seviyesinin hızla arttığını söyledi. Aralıklı orucu günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini belirten 7 çocuk annesi, “Daha sağlıklı seçimler yapmaya başladım. Yürürken astım inhalerine daha az ihtiyaç duydum, egzersiz yapmak kolaylaştı” dedi.

Kullandığı uygulama; kişiye özel plan oluşturuyor, besin takibi yapıyor ve yapay zekâ destekli koçluk sistemi sunuyor.

