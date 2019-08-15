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Telefonla konuşmak alkol almakla aynı etkiyi yapıyor

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

İngiltere’de yapılan araştırmalar, Hands-free teknolojilerinin yardımıyla araç sürerken telefonda konuşmanın, sürücü güvenliğine katkısının olmadığının altını çiziyor.

Telefonla konuşmak alkol almakla aynı etkiyi yapıyor

Direksiyonda telefon ile konuşma yasağı, İngiltere’de ciddi biçimde tartışılmaya başlandı. İngiliz milletvekilleri otomobil sürücülerinin iki elleri direksiyonda olsa bile telefonla konuşmalarını istemiyor.

2003’te İngiltere’de hayata geçen “hands-free” yasasıyla, sürücüler direksiyonda telefon il konuşmak için, kulaklık veya araç içi bağlantılarla telefon kullanabiliyorlar. Ancak araştırmalar gösteriyor ki, araç sürerken sürücünün aklını konuşmaya vermesi, yasal sınırların ötesinde alkol almakla aynı düzeyde dikkat dağıtıyor.

İngiliz milletvekilleri şimdi, ölümlü kazalara neden olabilen bu “araç sürerken telefonla konuşma” problemi için yeni bir uygulama hazırlamak istiyorlar. Buna göre, İngiltere’de araç kullanırken her ne şekilde olursa olsun, telefonla konuşmak yasaklanabilir. Ancak bu yasa hayata geçerse, yasağın sadece İngiltere ile sınırlı kalmayacağı da tahmin edilebilir. Türkiye dahil pek çok dünya ülkesinde sürücülere kesin bir telefon yasağı getirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere alkol telefonla konuşmak

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