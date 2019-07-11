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Telefonla konuşurken bebek pusetini itince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 11.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

Rusya’da otobüsteki bir kadın yolcu, telefonla konuştuğu sırada otobüsten inmeye çalışırken bebek arabasındaki bebeğinin yere düşmesine neden oldu. Kadın, olayda otobüs şoförünü suçladı. Ancak görüntüleri izleyen polis, şoförü suçsuz buldu.

Olay, Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde bir otobüste meydana geldi. Otobüsteki kameraya yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otobüsteki bebekli bir kadın yolcunun telefonda konuştuğu görüldü. Otobüs kadının ineceği durakta durduğu sırada, telefonda konuşmaya devam eden kadın bebek arabasını iterek otobüsten inmeye çalıştı. Ancak, emniyet kemeri takılı olmayan bebek, bebek arabasından yere düştü.

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Olaya dair polisin başlattığı soruşturmada dâhilinde ifade veren kadın, otobüsün o sırada hareket ettiğini ile sürerek otobüs şoförünü suçlamaya çalıştı. Ancak, görüntülerin incelenmesinden sonra otobüsün olay sırasında hareket etmediği ve şoförün olayda suçu olmadı anlaşıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya bebek

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