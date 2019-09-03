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Telefonundaki en ilginç fotoğrafı paylaş deyince olanlar oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Telefonlarındaki en ilginç fotoğrafları paylaşarak görenleri kahkahalara boğan 22 kişi!

Telefonundaki en ilginç fotoğrafı paylaş deyince olanlar oldu!

Hepimizin bakıp bakıp gülmek için ya da tamamen sebepsiz yere telefonumuzda tuttuğumuz absürd fotoğraflar vardır. Bu düşünceye istinaden @grain_death adlı bir Twitter kullanıcısı herkesten telefonlarındaki en garip fotoğraflarını paylaşmasını istedi. Bu isteğinin ardından yapılan paylaşımlar ise görenleri hem güldürdü hem düşündürdü. İşte o en garip fotoğraflar...

Peki sizin telefonunuzdaki en ilginç fotoğraf hangisi hiç düşündünüz mü?

1. "Peki, al bakalım."

5rr

2.

6u

3. "Gençler, hiç kafanızı vakumlattığınız oldu mu?"

567

4. "Bunu yaptığım sanat eserlerinden daha çok seviyorum."

567g

5. "Bu, ailecek çıktığımız tatilden."

e6

6. "Cadılar Bayramı için bir hayalet olmak istemiştim."

er

7. "Çok basit."

ey

8. "Bu fotoğrafı Tinder'a koydum ve "hizmet kullanım şartları ihlal edildiği" gerekçesiyle kaldırıldı."

ftucmn

9. "Bu sadece galerimde olan. Daha kötülerini bulmak için Snapchat'e bakmayı DÜŞÜNMEYECEĞİM bile."

jhk

10.

opo

11.

rftj

12.

rts

13. "Belki de, kafatası desenli dantel üstümle yanıp, sırtıma ruhları hapsettiğim bu fotoğraftır."

rtuyu

14. "Bir sabah, uykumda çekilen bu fotoğrafa uyandım."

rtyt

15.

run

16.

ruu

17. "Bir fotoğraf çekimi içindi. Kasıtlı olarak mı lanetli? Arkadaki tellere tırmanıyorum."

tuj

18.

tyıf

19.

tytu

20.

tyuk

21.

y78

22.

yu

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