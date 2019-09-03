Telefonundaki en ilginç fotoğrafı paylaş deyince olanlar oldu!

Hepimizin bakıp bakıp gülmek için ya da tamamen sebepsiz yere telefonumuzda tuttuğumuz absürd fotoğraflar vardır. Bu düşünceye istinaden @grain_death adlı bir Twitter kullanıcısı herkesten telefonlarındaki en garip fotoğraflarını paylaşmasını istedi. Bu isteğinin ardından yapılan paylaşımlar ise görenleri hem güldürdü hem düşündürdü. İşte o en garip fotoğraflar...
Peki sizin telefonunuzdaki en ilginç fotoğraf hangisi hiç düşündünüz mü?
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