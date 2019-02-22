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Telefonunu en yüksek parlaklık ayarında kullananlar dikkat!

zeynep.ok zeynep.ok
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ekran parlaklığını genelde sinemada ya da şarjımız azaldığında düşürüyoruz... Telefonunu en yüksek parlaklık ayarında kullananlardansanız sizi buraya alalım...

Telefonunu en yüksek parlaklık ayarında kullananlar dikkat!

Eğer ki ekranınızın parlak olmasından hoşnutsanız ve bunun ne gibi bir sağlık sorunu oluşturacağına dair fikriniz yoksa bu haber ilginizi çekebilir...

Telefonunu en yüksek parlaklık ayarında kullanan bu Tayvanlı kadının gözlerine olanlar biraz ilginç...

25 yaşındaki Chen telefonunun gözlerini "mikrodalga fırın" gibi pişirdiğini iddia ediyor.

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Telefonunu iki yıl boyunca en yüksek parlaklık ayarında kullanan kadının gözlerinde 500 küçük delik oluştu. Chen'i tedavi eden doktorlar, genç kadının iki yıl boyunca her gün gözlerini 625 Lümen değerinde ışığa maruz bıraktığını ve normalde önerilen değerlerin 300 Lümeni geçmemesi gerektiğini söylüyor.

İki yıl boyunca telefonunun parlaklığını düşürmeyen genç kadının gözlerinde kalıcı hasar oluştu.

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Chen, gözlerinin kanlanması ve acımaya başlaması şikayetiyle hastaneye gitti.

Bu rahatsızlığına çözüm arayan Chen sol gözünin "kan topladığını" ve görüşünün kalıcı olarak zarar gördüğünü öğrendi. Görünüşe göre sağ gözünün durumu daha da kötüydü.

Doktorlar insan gözünün iki saatten daha uzun süreli olarak 600 Lümenden daha parlak bir ışık kaynağına maruz bırakılmasının "gözü mikrodalgada pişirmek"ten farkı olmadığını söyledi.

Bu nedenle, doktorlar telefon kullanıcılarını telefon kullandıkları sürece odalarının ışığını söndürmemek konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekran parlaklığı şarj

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