Telegram sessiz mesaj gönderip almayı mümkün kıldı

Artık Telegram kullanıcıları, biriyle mesajlaştığı için telefondan sesler duymak zorunda değil. Ya da telefonun ses profili ne olursa olsun bir sohbetin sesini kısmak veya açmak da mümkün olacak.

Telgram’ın yeni duyurduğu özelliğe göre, kullanıcılar mesaj gönderme ve alma seslerini her sohbet için ayrı ayrı kısabilecek. Ayrıca kalabalık grupların artık spam kadar rahatsız edici olan mesaj bildirimleri daha “yavaş” şekilde gelecek ve kullanıcıları daha az rahatsız edecek.

Kullanıcılar ayrıca uyudukları saatlerde mesaj sesi duymayı engelleyebilecekler.

Telegram’da ayrıca bazı emojiler için animasyonlar da kullanılacak. Örneğin çok sık kullanılan bazı kalp emojilerinde artık animasyon bulunacak. Benzer bir özelliği WhatsApp da uzun zamandır kullanıyor.

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