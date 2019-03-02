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Televizyon reklamında görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce yıkıldılar

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YAŞAM  | 02.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Aydın'da yaşayan yaşlı çift televizyon kanalında reklamını gördükleri halı örtüsünden almak için telefonla sipariş verince 115 TL dolandırıldı. Çifte, kargo yoluyla gönderilen koliden halı örtüsü yerine birkaç parça bez ve kumaş parçası çıktı. Ümral Karaşahan, haklarını aramak istediklerini ancak uğraşamadıkları için vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Televizyon reklamında görüp sipariş verdiler, koliden çıkanı görünce yıkıldılar

Efeler 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada makine montaj işçisi olarak çalışan Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan, 20 Ocak akşamı evde televizyon seyrederken bir halı örtüsü reklamı gördü.

3 GÜN SONRA SİPARİŞ GELDİ

Karaşahan çifti, reklamda verilen telefon numarasını arayarak, 115 TL olan halı örtüsünden sipariş verdi. 3 gün sonra sipariş, kargo şirketine geldi.

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AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Ümral Karaşahan da kargo şirketine gidip, 115 TL'yi ödeyip, koliyi aldı. Ancak çift, evde açtıkları koliden halı örtüsü yerine çeşitli bez ve kumaş parçaları çıkınca şaşkına döndü.
Karaşahan çifti, kolinin üzerinde yazan telefon numarasını arayarak halı örtüsünü satan firmaya ulaşmaya çalıştı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine Ümral Karaşahan, soluğu Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı. Buradaki yetkililer de ürünü gönderen Denizli merkezli firmanın yetkililerine ulaşamadı.

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'BİZ ALDANDIK BAŞKALARI ALDANMASIN'

Halı örtüsü almak isterken dolandırıldıklarını söyleyen Ümral Karaşahan, "Hakkımızı aramak istedim ancak önümüze bir sürü prosedür çıkınca vazgeçmek zorunda kaldık. Televizyonda gördüğümüz reklamda verilen İstanbul'daki firmaya ait telefonu arayıp, sipariş verdik. Koli Denizli'den geldi. Bizi dolandıran kişiler İstanbul'da mı yoksa Denizli'de mi anlayamadık. Gelen kolideki bez parçaları işe yarayacak bir şey olsa yine üzülmeyeceğiz ama hiçbir işe yaramayacak şeyler. Biz aldandık, başkaları aldanmasın. Bilmedikleri yerden ürün almasınlar" dedi.

'BİZİMLE DALGA GEÇİLDİ'

Cavide Karaşahan da "Reklamı görünce eşime almak istediğimi söyledim. O da beni kırmayıp, kabul etti. Ancak, koliden çıkanları görünce yıkıldık. Resmen bizimle dalga geçildi" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın ünal karaşahan sipariş

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