Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

Televizyon ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri için adaylar belli olmaya başladı. 78. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacak film ve dizilerden sonra şimdi de Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri‘nin dizi kategorilerindeki adayları açıklandı.
Bu yıl en çok adaylık alan yapım Better Call Saul oldu. AMC’nin sevilen dizi hem En İyi Drama adayları arasında yer aldı, hem de bölüm senaryolarına verilen münferit adaylıklar arasında kendisine yer buldu. Beş adaylık alan Better Call Saul’u üçer adaylıkla Ted Lasso ve The Great takip etti.
Çıplak sahneleriyle gündeme gelen komedi, dram dizisi The Great’ın başrollerini başarılı oyuncular Elle Fanning ve Nicholas Hoult paylaşıyor. Bu yıla damga vuran The Undoing, Normal People ve I May Destroy You gibi yapımlar adaylık alamadı.
72'inci Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri, 21 Mart‘ta düzenlenecek online ödül töreni ile sahiplerini bulacak.
En İyi Drama
Better Call Saul
The Boys
The Crown
The Mandalorian
Ozark
En İyi Komedi
Curb Your Enthusiasm
The Great
PEN15
Ted Lasso
What We Do in the Shadows
En İyi Yeni Dizi
Dave
The Flight Attendant
The Great
Lovecraft Country
Ted Lasso
En İyi Orijinal Mini Dizi veya TV Filmi
Dirty John: The Betty Broderick Story
Hollywood
Mrs. America
Safety
Uncle Frank
En İyi Uyarlama Mini Dizi veya TV Filmi
Bad Education
Clouds
The Good Lord Bird
Little Fires Everywhere
The Queen’s Gambit
En İyi Dizi Bölümü (Drama)
“Bad Choice Road” – Better Call Saul
“Fire Pink” – Ozark
“JMM” – Better Call Saul
“Raised by Wolves” – Raised by Wolves
“Something Unforgivable” – Better Call Saul
“Trouble Don’t Last Always” – Euphoria
En İyi Dizi Bölümü (Komedi)
“Grandma & Chill” – Awkwafina Is Nora from Queens
“The Great” – The Great
“It’s Not You, It’s Me” – Dead to Me
“Pilot” – Ted Lasso
“The Tank” – Grace & Frankie
“Trick” – High Maintenance
En İyi Dizi Bölümü (Animasyon)
“A Springfield Summer Christmas For Christmas” – The Simpsons
“Bart The Bad Guy” – The Simpsons
“I, Carumbus” – The Simpsons
“Prank You for Being A Friend” – Bob’s Burgers
“Three Dreams Denied” – The Simpsons
“Xerox of a Xerox” – BoJack Horseman
En İyi Talk Show
Desus & Mero
Full Frontal with Samantha Bee
Last Week Tonight with John Oliver
Late Night with Seth Meyers
The Late Show with Stephen Colbert
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