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Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

04.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri için dizi kategorisinin adayları belli oldu. Bu yıla damga vuran dizilerin aksine Better Call Saul, Ted Lasso ve The Great ön plana çıkan yapımlar oldu.

Televizyon ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri için adaylar belli olmaya başladı. 78. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacak film ve dizilerden sonra şimdi de Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri‘nin dizi kategorilerindeki adayları açıklandı.

Bu yıl en çok adaylık alan yapım Better Call Saul oldu. AMC’nin sevilen dizi hem En İyi Drama adayları arasında yer aldı, hem de bölüm senaryolarına verilen münferit adaylıklar arasında kendisine yer buldu. Beş adaylık alan Better Call Saul’u üçer adaylıkla Ted Lasso ve The Great takip etti.

Çıplak sahneleriyle gündeme gelen komedi, dram dizisi The Great’ın başrollerini başarılı oyuncular Elle Fanning ve Nicholas Hoult paylaşıyor. Bu yıla damga vuran The Undoing, Normal People ve I May Destroy You gibi yapımlar adaylık alamadı.

72'inci Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri, 21 Mart‘ta düzenlenecek online ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı78. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı

2021 YAZARLAR BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ DİZİ ADAYLARI

En İyi Drama

Better Call Saul
The Boys
The Crown
The Mandalorian
Ozark

bob-odenkirk-better-call-saul

En İyi Komedi

Curb Your Enthusiasm
The Great
PEN15
Ted Lasso
What We Do in the Shadows

En İyi Yeni Dizi

Dave
The Flight Attendant
The Great
Lovecraft Country
Ted Lasso

Ted-Lasso-Bill-Lawrence-Interview

En İyi Orijinal Mini Dizi veya TV Filmi

Dirty John: The Betty Broderick Story
Hollywood
Mrs. America
Safety
Uncle Frank

En İyi Uyarlama Mini Dizi veya TV Filmi

Bad Education
Clouds
The Good Lord Bird
Little Fires Everywhere
The Queen’s Gambit

En İyi Dizi Bölümü (Drama)

“Bad Choice Road” – Better Call Saul
“Fire Pink” – Ozark
“JMM” – Better Call Saul
“Raised by Wolves” – Raised by Wolves
“Something Unforgivable” – Better Call Saul
“Trouble Don’t Last Always” – Euphoria

En İyi Dizi Bölümü (Komedi)

“Grandma & Chill” – Awkwafina Is Nora from Queens
“The Great” – The Great
“It’s Not You, It’s Me” – Dead to Me
“Pilot” – Ted Lasso
“The Tank” – Grace & Frankie
“Trick” – High Maintenance

the-great

En İyi Dizi Bölümü (Animasyon)

“A Springfield Summer Christmas For Christmas” – The Simpsons
“Bart The Bad Guy” – The Simpsons
“I, Carumbus” – The Simpsons
“Prank You for Being A Friend” – Bob’s Burgers
“Three Dreams Denied” – The Simpsons
“Xerox of a Xerox” – BoJack Horseman

En İyi Talk Show

Desus & Mero
Full Frontal with Samantha Bee
Last Week Tonight with John Oliver
Late Night with Seth Meyers
The Late Show with Stephen Colbert

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