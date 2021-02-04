Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

Televizyon ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri için adaylar belli olmaya başladı. 78. Altın Küre Ödülleri’nde yarışacak film ve dizilerden sonra şimdi de Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri‘nin dizi kategorilerindeki adayları açıklandı.

Bu yıl en çok adaylık alan yapım Better Call Saul oldu. AMC’nin sevilen dizi hem En İyi Drama adayları arasında yer aldı, hem de bölüm senaryolarına verilen münferit adaylıklar arasında kendisine yer buldu. Beş adaylık alan Better Call Saul’u üçer adaylıkla Ted Lasso ve The Great takip etti.

Çıplak sahneleriyle gündeme gelen komedi, dram dizisi The Great’ın başrollerini başarılı oyuncular Elle Fanning ve Nicholas Hoult paylaşıyor. Bu yıla damga vuran The Undoing, Normal People ve I May Destroy You gibi yapımlar adaylık alamadı.

72'inci Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri, 21 Mart‘ta düzenlenecek online ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

2021 YAZARLAR BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ DİZİ ADAYLARI

En İyi Drama

Better Call Saul

The Boys

The Crown

The Mandalorian

Ozark

En İyi Komedi

Curb Your Enthusiasm

The Great

PEN15

Ted Lasso

What We Do in the Shadows