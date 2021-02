Televizyonda büyük yarış başladı! Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nin dizi adayları açıklandı

Curb Your Enthusiasm The Great PEN15 Ted Lasso What We Do in the Shadows

Better Call Saul The Boys The Crown The Mandalorian Ozark

Çıplak sahneleriyle gündeme gelen komedi, dram dizisi The Great’ın başrollerini başarılı oyuncular Elle Fanning ve Nicholas Hoult paylaşıyor. Bu yıla damga vuran The Undoing, Normal People ve I May Destroy You gibi yapımlar adaylık alamadı.

Bu yıl en çok adaylık alan yapım Better Call Saul oldu. AMC’nin sevilen dizi hem En İyi Drama adayları arasında yer aldı, hem de bölüm senaryolarına verilen münferit adaylıklar arasında kendisine yer buldu. Beş adaylık alan Better Call Saul’u üçer adaylıkla Ted Lasso ve The Great takip etti.

En İyi Yeni Dizi

Dave

The Flight Attendant

The Great

Lovecraft Country

Ted Lasso

En İyi Orijinal Mini Dizi veya TV Filmi

Dirty John: The Betty Broderick Story

Hollywood

Mrs. America

Safety

Uncle Frank

En İyi Uyarlama Mini Dizi veya TV Filmi

Bad Education

Clouds

The Good Lord Bird

Little Fires Everywhere

The Queen’s Gambit

En İyi Dizi Bölümü (Drama)

“Bad Choice Road” – Better Call Saul

“Fire Pink” – Ozark

“JMM” – Better Call Saul

“Raised by Wolves” – Raised by Wolves

“Something Unforgivable” – Better Call Saul

“Trouble Don’t Last Always” – Euphoria

En İyi Dizi Bölümü (Komedi)

“Grandma & Chill” – Awkwafina Is Nora from Queens

“The Great” – The Great

“It’s Not You, It’s Me” – Dead to Me

“Pilot” – Ted Lasso

“The Tank” – Grace & Frankie

“Trick” – High Maintenance

En İyi Dizi Bölümü (Animasyon)

“A Springfield Summer Christmas For Christmas” – The Simpsons

“Bart The Bad Guy” – The Simpsons

“I, Carumbus” – The Simpsons

“Prank You for Being A Friend” – Bob’s Burgers

“Three Dreams Denied” – The Simpsons

“Xerox of a Xerox” – BoJack Horseman

En İyi Talk Show

Desus & Mero

Full Frontal with Samantha Bee

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert