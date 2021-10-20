Televizyonların sevilen sunucusu Esra Erol meğer Cennet Mahallesi'nde oynamış! Rolü görenleri şaşkına çevirdi!

Ünlü sunucu Esra Erol, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Cennet Mahallesi dizisinde yer almıştı. Erol'un dizideki rolü ise duyanlara ikinci şoku yaşattı.

Esra Erol, 2004 yılında henüz ekranlarla yeni tanıştığı dönem, Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne figüran olarak katıldı.

Erol, Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde, bir seks işçisini canlandırıyordu.

Ünlü sunucu, söz konusu sahnede, ''Hayrullah abi, kız biz arkadaşlarla yukarı eğlenmeye çıkıyoruz'' ve ''Şekerim, otelin payını öde'' deyip polis baskınına kadar ortadan kaybolmuştu.

Sonrasında Çemberimde Gül Oya'da da figüranlık yapan Erol, orada ise bir gazeteciye hayat vermişti.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Göçmen bir ailenin kızı olan Erol'un; Pervin, Filiz, Eda ve Bihter adında kız kardeşleri vardır. Kız lisesinde çini seramik okuyan Erol, açık öğretim fakültesini bitirdi. Birçok projede yer alan yıldız, izdivaç programlarını sunarak milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Ali Özbir ile evli olan Erol, 2 çocuk annesidir.



