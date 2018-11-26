TEM’de arabayla oyun oynayan sürücü böyle tehlike saçtı

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy Mevkiinde trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgede 34 RZ 7881 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Otoyol üzerinde adeta oyun oynayan maganda otomobillerin olmadığı yerde bile şerit değiştirmesi kazaya davetiye çıkardı. Zaman zaman refüjdeki koruma demirlerine yaklaşan maganda yürekleri ağızlara getirdi. Uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra otoyoldan ayrılarak gözden kayboldu.

Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise aynı istikamette seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.



