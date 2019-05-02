Temel Karamollaoğlu'ndan 'kovboylu' sitem!

Paylaşımında TRT’nin kuruluşunu kutlayan Karamollaoğlu, “Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında” ifadelerini kullandı.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 1 Mayıs 2019
Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında
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