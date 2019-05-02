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Temel Karamollaoğlu'ndan 'kovboylu' sitem!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT’nin kuruluş yıldönümü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu'ndan 'kovboylu' sitem!

Paylaşımında TRT’nin kuruluşunu kutlayan Karamollaoğlu, “Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
TRT saadet partisi temel karamollaoğlu Twitter

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Bence Hiç kutlamayin. Tamamen iktidara hizmet eden, diğer hiçbir partiye yer ayirmayan kuruluşun nesini kutlayacaksiniz? Bırakın Amerikan kovboyları kutlasin.
"Olay yaratan", bu metni yazan arkadaşın parlak zekasına hayran kaldım....
Adam doğru diyor bir tek ismi değișmemiș. akp Tv olsa tam olur
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