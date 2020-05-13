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Temel Reis (Popeye) animasyon film oluyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Unutulmaz çizgi film Temel Reis (Popeye) yeni bir animasyon film olarak sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Temel Reis (Popeye) animasyon film oluyor

Emmy ödüllü yönetmen Genndy Tartakovsky liderliğinde yeni bir Temel Reis (Popeye) animasyon filminin çalışmalarının resmen başladığı King Features Entertainment şirketi tarafından duyuruldu. Böylece Popeye karakteri diğer meşhur isimler Safinaz ve Kabasakal ile birlikte bir kez daha animasyona konu oluyor.

E.C. Segar'ın yaratıcısı olduğu Temel Reis çizgi romanları, günlük olarak King Features'da ilk kez 1929 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Kısa süre sonra kısa çizgi filmler haline dönüştürülen Temel Reis, ilk defa 1980 yılında filme dönüştürüldü. Filmin başrollerini Robin Williams ve Shelley Duvall ikilisi üstlenmişti. Popeye karakteri gelmiş geçmiş en iyi çizgi film karakterleri arasında 20 numarada yer alıyor.

İLK KEZ 2012 YILINDA DUYURULMUŞTU

Şimdi ise Temel Reis, animasyon filmine dönüştürülüyor. Samurai Jack, Otel Transilvanya serisi, Star Wars: Clone Wars, Dexter'ın Laboratuvarı gibi onlarca harika çizgi film ve animasyona imza atan Genndy Tartakovsky, filmin yönetmenliğini üstlenebilmek için King Features ile anlaşmaya imza attı. Popeye uzun metraj filmi ilk kez 2012 yılında duyurulmuştu. Sony Pictures filmin stüdyosu olacaktı. Ancak Tartakovsky, 2015 yılında projeden ayrıldığını duyurdu. Yönetmen, stüdyonun film üzerinde yaptığı değişikliklerden hoşnut kalmamış ve karakterle ne yapmak istediklerini dahi bilmediğini açıklamıştı. Yönetmen yıllar sonra projeye yeniden dönüyor. Bu kez ipler kendi ellerinde gibi görünüyor.

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