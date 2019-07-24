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Temizlik Avcıları'yla adını duyuran Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

TLC Türkiye kanalında yayınlanan Temizlik Avcıları programı FOX TV'ye transfer oldu. Programın sevilen yüzü Kadir Ezildi ise yeni adıyla Temizlik Benim İşim programının sunuculuğunu üstelenecek.

Temizlik Avcıları'yla adını duyuran Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak

TLC Türkiye kanalında ekrana gelen ve büyük beğeni toplayan temizlik programı Fox TV'ye transfer oldu. Programın yeni adı ise Temizlik Benim İşim adı oldu. Programın sunuculuğunu ise renkli karakteriyle tanınan Kadir Ezildi oldu.

FOX TV'de hafta içi her gün ekrana gelmesi beklenen programın yapımcısı ise yine Talya yapım olacak. Yeni programın çekimleri bayramdan sonra başlayacak ve program Eylül ayında ekrana gelecek.

YENİ PROGRAMI İÇİN İŞİNDEN ÇIKMIŞTI

Lise yıllarında temizlik takıntısı başlayan ve aile ortamında çektiği videolarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, yeni sezonda sunuculuk yapacağını Instagram hesabından duyurdu.

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Programın tanıtım videosunu yayınlayan Ezildi, "Çok yakında Fox ekranlarında sizlerleyiz" notuyla paylaştı.

Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışan Ezildi, geçtiğimiz günlerde de işinden ayrılmıştı.

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