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Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi hangi kanalda program yapacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 02:14 | Son Güncelleme

TLC'deki Temizlik Avcıları ile adını duyuran Kadir Ezildi'nin yeni programı Temizlik Benim İşim'in yayın tarihi belli oldu. TLC'den Fox TV'ye transfer olan Kadir Ezildi, artık hafta içi her gün gündüz kuşağında seyirci karşısına çıkacak. Temizlik Benim İşim'de 5 yarışmacı büyük ödül için yarışacak. Peki Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışması FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstleneceği program 19 Ağustos Pazartesi günü 14.00'de ilk bölümüyle FOX'ta başlıyor.

EN İYİ TEMİZLİĞİ YAPAN KAZANACAK!
Yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL
Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanacak, yer yer çok eğlenecek.

Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

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