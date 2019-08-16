Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Kadir Ezildi hangi kanalda program yapacak?

Yapımcılığını Talya Prodüksiyon’un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışması FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstleneceği program 19 Ağustos Pazartesi günü 14.00'de ilk bölümüyle FOX'ta başlıyor.

EN İYİ TEMİZLİĞİ YAPAN KAZANACAK!

Yarışmada, “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL

Küçük bir toz zerresine bile tahammülü olmayan, temizliğiyle övünen titiz yarışmacılar bilmedikleri kirli bir eve gidecek, evi en iyi şekilde temizlemek için zamana karşı yarışacak.

Kendilerini hayal edemeyecekleri kadar kirli evlerde bulan yarışmacılar yer yer çok zorlanacak, yer yer çok eğlenecek.

Kadir Ezildi, günün yarışmacısına bir yandan destek olup yardım ederken, bir yandan da eleştirilerini sıralayacak. Günün yarışmacısı hem rakiplerinden hem de Kadir Ezildi’den en iyi puanı almak için canla başla temizlik yapacak.

Haftanın finalinde ise en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

