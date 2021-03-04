Temizlik Benim İşim neden yok? Yeni bölüm ne zaman? soruları cevap bekliyor

Kanal yönetimi, Temizlik Benim İşim programının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını da açıklamadı. Hafta içi her gün yayınlanan ve ilgi ile takip edilen Temizlik Benim İşim her gün 14:30’da başlıyordu…

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?



4 Mart 2020 itibarıyla Fox TV yayın akışında yer almayan Temizlik Benim İşim’in neden yayınlanmadığı bilinmiyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?



Temizlik Benim İşim programının yeni bölümü, 5 Mart saat 14:30’da yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber



