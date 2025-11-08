Mynet Trend

Temizlik için yanlış eve girdi, ev sahibi tek kurşunla öldürdü! Katil yargılanmayabilir

ABD'nin Indiana’da bir ev sahibi yanlış adrese giden bir temizlikçiyi vurarak öldürdü.

Dört çocuk annesi Maria Florinda Ríos Pérez, Çarşamba sabahı Indiana eyaletine bağlı Indianapolis'te temizlik işi için kendisine verilen anahtarları kullanarak yanlış eve girmeye çalıştıktan sonra vurularak öldürüldü.

Polise göre, temizlik işini kocasıyla birlikte yürüten 32 yaşındaki anne, Whitestown'daki büyük evin temizlemek için işe alındıkları ev olduğuna inanıyordu. IndyStar'ın aktardığı polis raporuna göre çift, doğru yerde olduklarından emin olmak için adresi iki kez kontrol etti ve mahallede tur attı . Ancak kendilerine verilen anahtarları anahtar deliğine sokmaya çalıştıkları sırada tek bir kurşun ön kapıdan içeri girdi.

YARGILANMAYABİLİR

Pérez olay yerinde hayatını kaybetti. Boone İlçe Adli Tıp Kurumu daha sonra, Pérez'in kafasına isabet eden kurşun sonucu öldüğünü tespit etti. Washington Post'a göre Whitestown polisi olayı "karmaşık ve gelişen bir dava" olarak nitelendirdi ve "suçlamaların uygun olup olmadığını belirlemek için kapsamlı ve hassas bir soruşturma yürütmeye kararlı olduklarını" söyledi.

Indiana'da, ev sahiplerinin kendilerini ve mülklerini korumak için ölümcül güç kullanmalarına izin veren güçlü "mevzini koru" yasaları vardır. Yasa, bir kişinin “yasal olarak bulunduğu” bir yerde “ciddi bedensel yaralanmayı veya şiddet içeren bir suçun işlenmesini önlemek için kuvvetin gerekli olduğuna makul şekilde inanması” halinde “ölümcül güç” kullanabileceğini belirtiyor.

