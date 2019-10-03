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Temizlik işçisinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Tayland’da meydana gelen kazada, temizlik işçisi kadın şans eseri ölümden döndü. Kontrolden çıkan otomobil, temizlik işçisi kadını adeta sıyırdı ve kaldırıma çarparak takla attı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen kazada, temizlik işçisi bir kadına, arkasından gelen ve kontrolden çıkmış otomobil çarpıyordu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilin, o sırada sokağı süpüren kadının arkasından hızla geldiği ve adeta sıyırarak geçtiği, ardından sokakta bulunan bir tapınağın kaldırımına çarparak takla attığı görüldü. Öte yandan, ne olduğunu anlamaya çalışan kadının, korkuyla kaldırımın iç kısmına geçtiği ve kaza yapan otomobili izlediği görüldü.

Yerel medya, kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND kaza temizlik işçisi kadın

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