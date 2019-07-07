Temmuz ayında 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

Son dönemde akıllı telefon fiyatlarında öyle beklenildiği üzere uçuk zamlar yaşanmadı. Malum kısa süre önce hükümetin aldığı kararla birlikte telefonlardan alınan ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40 ve 50 seviyelerine yükseltilmişti.

Dolayısıyla bu düzenlemenin ardından telefon fiyatlarının belli bir düzeyde artması bekleniyordu. Fakat hali hazırda fiyatların zaten olması gerekenden yüksek oluşu, yapılan bu düzenleme ile gelecek olan zammın da önüne geçti.

Şu aralar dolar ve euro'nun da belli bir seviyenin altına düşmüş olması, telefonlara gelecek zamların önüne geçiyor.

Temmuz ayında akıllı telefon fiyatlarına baktığımızda, etiketlerin bir önceki aya oranla biraz daha aşağıya düştüğünü görüyoruz. Elbette öyle muazzam bir düşüş söz konusu değil. Fakat yine de iyi bir araştırma ile 2000 TL altına hayli kaliteli telefonlar satın alabilirsiniz.

2000 TL altı akıllı telefon tavsiyesi;

Xiaomi Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Kamera: 48MP + 5MP / 13MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1850 TL