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Temmuz ayında 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

2000 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemize geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım. Listede telefonlar genel itibari ile internetteki en uygun fiyatlar baz alınarak yazılmıştı. Yani listede 1800 TL olan bir telefon AVM içerisindeki elektronik marketlerde 2500TL'ye satılıyor olabilir. Bizler genel olarak internet fiyatlarını baz alıyoruz.

Temmuz ayında 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

Son dönemde akıllı telefon fiyatlarında öyle beklenildiği üzere uçuk zamlar yaşanmadı. Malum kısa süre önce hükümetin aldığı kararla birlikte telefonlardan alınan ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40 ve 50 seviyelerine yükseltilmişti.

Dolayısıyla bu düzenlemenin ardından telefon fiyatlarının belli bir düzeyde artması bekleniyordu. Fakat hali hazırda fiyatların zaten olması gerekenden yüksek oluşu, yapılan bu düzenleme ile gelecek olan zammın da önüne geçti.

Şu aralar dolar ve euro'nun da belli bir seviyenin altına düşmüş olması, telefonlara gelecek zamların önüne geçiyor.

Temmuz ayında akıllı telefon fiyatlarına baktığımızda, etiketlerin bir önceki aya oranla biraz daha aşağıya düştüğünü görüyoruz. Elbette öyle muazzam bir düşüş söz konusu değil. Fakat yine de iyi bir araştırma ile 2000 TL altına hayli kaliteli telefonlar satın alabilirsiniz.

2000 TL altı akıllı telefon tavsiyesi;

Xiaomi Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 48MP + 5MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL

Samsung Galaxy A30

Yonga Seti: Exynos 7904
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç
Kamera: 16MP + 5MP / 16MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1950 TL

Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL

Xiaomi Mi 8 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 24 MP
Batarya: 3350 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL

Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20 MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL

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akıllı telefonlar 2000 TL altına alınabilecek telefonlar

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